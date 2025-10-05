El despacho del diputado Alexander Barrantes Chacón emitió un comunicado este fin de semana para aclarar su participación en un accidente ocurrido recientemente en un parqueo cercano al Parque Morazán, en el centro de San José.

Según la versión oficial, el legislador reconoció su implicación en el percance y expresó su pesar por lo sucedido.

“Lamento profundamente los inconvenientes ocasionados”, señaló Barrantes, quien además afirmó haber mostrado “desde el primer momento, disposición para asumir los daños materiales y resolver el incidente de forma directa con la persona afectada”.

El comunicado detalla que, durante el intercambio posterior al accidente, “se generó un momento de tensión”, situación que el diputado dice lamentar. No obstante, se aclara que “el hecho fue aislado y no pasó a mayores”; pese a que se observa un intercambio de golpes entre los implicados.

Asimismo, el texto explica la participación del empresario y cineasta Prabhakar Sharan, quien fue identificado como “amigo del diputado” y actuó únicamente “como mediador para facilitar la resolución del conflicto”.

El despacho reiteró que Barrantes asume la plena responsabilidad por lo ocurrido, e hizo énfasis en su intención de mantener la transparencia ante la opinión pública. “Asumo la plena responsabilidad por lo sucedido y lamento sinceramente las circunstancias generadas”, concluye el legislador.

El accidente, que trascendió en redes sociales durante las últimas horas, habría ocurrido en un estacionamiento en las cercanías del Parque Morazán la noche de este sábado, aunque no se reportaron daños personales, según el cuerpo de policías a quien Diario Extra consultó.

Con esta aclaración, el congresista busca poner fin a las especulaciones sobre el incidente y reafirmar que el asunto se está resolviendo directamente con la persona afectada.