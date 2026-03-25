El diputado Horacio Alvarado Bogantes renunció este miércoles al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y aseveró que la organización política “perdió el rumbo e hizo caso omiso de muchos de los principios socialcristianos”.

Alvarado aseguró que abandona al partido por “circunstancias de carácter personal”, en un momento en el que, a su criterio, el partido “perdió el rumbo”.

“Esta solicitud obedece a circunstancias de carácter personal, que me llevan ―en este momento en que el Partido perdió el rumbo e hizo caso omiso de muchos de los principios socialcristianos― a dar un paso al lado en mi condición de militante activo”, señaló Alvarado en una carta dirigida al Comité Ejecutivo del PUSC.

Carta de renuncia del diputado Horacio Alvarado.

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El legislador mencionó que inició su militancia en el partido desde su adolescencia y que su vinculación con la organización política es parte fundamental de su formación cívica y política.

“Precisamente por el profundo respeto que guardo hacia la institucionalidad partidaria, y tras una reflexión personal y responsable, tomé la decisión de solicitar formalmente la suspensión de mi militancia, a partir de la fecha de recepción de la presente”, mencionó.

Segunda renuncia

Esta es la segunda renuncia de legisladores al PUSC en lo que va del año. El 26 de enero, a seis días de las elecciones, el diputado Leslye Bojorges renunció para sumarse al Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Según Bojorges, su decisión se sustenta en que el PUSC “perdió sus ideales y liderazgo”, que “hace política de la que no me representa y se rehúsan a luchar por las ideas que demanda la ciudadanía”.

