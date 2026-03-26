Diputado electo reconoce cercanía con familia del extraditable #18

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El diputado electo José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano, reconoció a través de su cuenta de Facebook su cercanía con el abogado de apellidos Solórzano Campos, quien este jueves se convirtió en el costarricense número 18 solicitado para extradición por Estados Unidos.

“Nunca he sido socio ni llevado casos con él; conozco y aprecio a su familia y espero que se aplique adecuadamente el Derecho a su situación legal”, indica parte de la publicación del también abogado. Lea: Así realizaron traslado de extraditable #18 a San José

En el mismo mensaje, Villalobos confirmó la detención del extraditable al señalar: “Hoy detuvieron a un colega en la zona sur para iniciar los trámites de extradición a EE. UU. Lo representé en dos procesos penales de los que salió absuelto en firme”.

Sobre Solórzano

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que Solórzano Campos fue detenido como el extraditable número 18 requerido por el estado de Texas, en Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de drogas.

La detención se realizó este jueves por agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ, en coordinación con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la Embajada de los Estados Unidos.