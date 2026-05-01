El diputado electo por San José, Gonzalo Ramírez Zamora, regresará a la Asamblea Legislativa bajo la bandera de Pueblo Soberano con la promesa de aportar experiencia y resultados desde el inicio del nuevo periodo constitucional.

Según indicó Ramírez en entrevista con Extra TV, quien ya ocupó una curul con Renovación Costarricense, aseguró que su retorno responde al interés de fortalecer la nueva fracción oficialista y dejar aportes concretos para el país.

“Buscamos ser eficientes desde el primer momento. Dios me da la oportunidad de regresar y ese regreso lo queremos usar para que mi experiencia pueda sumar a la fracción, a la Asamblea y que podamos construir un legado a la siguiente generación desde la Asamblea Legislativa”, afirmó.

El legislador señaló que entre las prioridades estarán proyectos relacionados con seguridad ciudadana, salud pública y deporte, áreas que considera urgentes para Costa Rica. Según indicó, la agrupación llega con una ruta clara de trabajo y con la intención de responder con rapidez a las demandas nacionales.

Ramírez destacó además el reto que representa trabajar con una bancada de dimensiones reducidas bajo las reglas del nuevo reglamento legislativo. En ese contexto, insistió en que la clave será la eficiencia y la capacidad de construir acuerdos.

“Primera vez en la historia con el nuevo reglamento que trabajamos con una fracción de este tamaño y para nosotros es muy importante hacerlo bien”, manifestó.

El diputado también hizo un llamado a elevar el nivel del debate político dentro del Congreso. Señaló que las diferencias ideológicas no deben trasladarse al plano personal y que la discusión parlamentaria debe centrarse en ideas y propuestas.