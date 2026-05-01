Diputado del PLN presenta la primera ley del cuatrienio legislativo

El diputado Eder Hernández se convirtió en el primer legislador del periodo 2026-2030 en presentar una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, con un proyecto enfocado en reducir el impacto de las alzas en los combustibles sobre los consumidores costarricenses.

La propuesta surge luego de recientes aumentos aprobados en el precio de los hidrocarburos, en medio de tensiones internacionales y conflictos bélicos que han presionado los mercados energéticos.

Según el texto remitido, la intención es crear un mecanismo permanente dentro de la legislación nacional para responder a este tipo de crisis.

“Es preocupante que no exista en la legislación costarricense un mecanismo de protección al consumidor, que permita bajar la tasa del impuesto a los combustibles, cuando los precios del producto muestren una desviación significativa a causa de un conflicto bélico. Por eso he presentado esta iniciativa”, indicó.

Entre las medidas planteadas, el proyecto establece:

La suspensión de la actualización del impuesto único a los combustibles cuando se presenten aumentos extraordinarios derivados de crisis internacionales.

Una reducción del 50% en ese tributo durante periodos de emergencia económica vinculados al precio internacional del petróleo.

No obstante, el texto aclara que la rebaja no aplicaría sobre la parte del impuesto destinada a transferencias específicas ya establecidas por ley.