Diputado del PLN pide información a Presidencia sobre posibles ingresos y reuniones de Tam Zhang

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Víctor Hidalgo, solicitó a la Presidencia de la República información sobre eventuales ingresos de Guobin Tam Zhang a Casa Presidencial y las reuniones que habría sostenido en esa sede.

El legislador indicó que la gestión se presentó luego del control político realizado en el Plenario sobre el empresario requerido en extradición y las investigaciones que se siguen en su contra.

Según el liberacionista, la intención es determinar cuál habría sido la relación de Tam Zhang con el Gobierno y con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), desde la campaña electoral hasta la actualidad.

“Necesitamos conocer sobre el actuar de esta persona dentro del Gobierno y, sobre todo, también dentro del partido Pueblo Soberano, desde la campaña hasta la actualidad. Necesitamos ser transparentes y por eso hago efectiva esta consulta”, agregó.