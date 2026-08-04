El diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por la presunta violación de los derechos fundamentales de las personas estudiantes del Colegio Académico de Orientación Tecnológica Omar Salazar Obando, ubicado en Turrialba.

El centro educativo no cuenta con instalaciones propias para impartir lecciones, por lo que su población estudiantil recibe clases en las instalaciones del Colegio Nocturno Enrique Menzel.

Hacinamiento e infraestructura

Según expuso el legislador, dicha infraestructura fue diseñada para atender aproximadamente a 400 estudiantes; sin embargo, alberga a cerca de 200 estudiantes adicionales, lo que genera hacinamiento y limita el uso de aulas, espacios académicos y deportivos, servicios sanitarios, áreas comunes y demás infraestructura necesaria para la educación.

A esta situación se suma una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, la cual evidencia deficiencias en las condiciones de infraestructura y salubridad que, según el recurso, continúan agravándose en lugar de corregirse.

“El Estado no puede seguir postergando una solución mientras cientos de estudiantes reciben clases en condiciones inadecuadas. La educación es un derecho fundamental y debe garantizarse con infraestructura digna y segura”, declaró el diputado Salvador Padilla.

Según el recurso, el MEP conoce la problemática y dispone desde hace varios meses del terreno destinado a la construcción de la Ciudad Estudiantil, proyecto que albergaría las nuevas instalaciones del colegio.

No obstante, y pese a contar con el terreno, el ministerio no ha iniciado la ejecución efectiva del proyecto.