Diputadas: Menores de edad no pueden ser juzgados como adultos

La propuesta de ley contra la delincuencia juvenil organizada sigue dividiendo criterios en las diputaciones integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Ante los cambios que plante la propuesta, varias legisladoras insisten en que las personas menores de edad no pueden ser juzgadas como personas adultas.

Una de las que defiende este criterio es la legisladora liberacionista Alejandra Larios, quien ha expresado su inconformidad con esta iniciativa.

“Las personas menores de edad no se les puede juzgar como mayores de edad, por la sencillísima razón de que no lo son”, dijo.

Larios indicó que no se trata de ser alcahuetas o de no aceptar que la delincuencia ha cambiado, pero, que se debe respetar la condición o el proceso de crecimiento de estos adolescentes o jóvenes.

“Al final, las personas menores de edad siguen siendo víctimas, desgraciadamente desechables, porque el crimen organizado los busca, les usa y si se mueren no les importa”, aseguró. Para la legisladora Dinorah Barquero, las autoridades deben respetar tratados internacionales en temas de niñez y adolescencia.

“El penal juvenil es para menores edad y para adolescentes. Las personas menores de edad poseen menor madurez emocional y social, lo cual exige un tratamiento diferenciado”, afirmó.

Por su parte, la independiente Gloria Navas, defendió las actuaciones que tiene actualmente la Ley Penal Juvenil costarricense.

“El tratamiento a los menores tiene que ser muy distinto. No podemos tocar la ley de menores en este momento, para eso se necesitan todos estos estudios que hemos venido pidiendo”, dijo.

Para Navas, las ocurrencias de que la seguridad mejorará sancionando a los menores debe ser respaldada con estudios y criterios técnicos.

Principales reformas

1. Creación de la “Tramitación Compleja Juvenil”

Se establece un procedimiento especial para causas que cumplan con criterios de complejidad, como:

• Participación de tres o más personas menores de edad o la presencia de tres o más víctimas

• Vínculos con cualquier forma de delincuencia organizada

• Delitos graves con penas de seis años o más de prisión

• Casos donde exista participación conjunta de personas adultas y menores de edad

2. Ampliación de Plazos Procesales y de Detención

Bajo la declaratoria de tramitación compleja, se modifican los tiempos ordinarios:

• Detención provisional: El plazo ordinario puede ampliarse hasta por tres meses adicionales, con un límite máximo total de nueve meses

• Plazos de respuesta: Se autoriza la ampliación de plazos para la redacción de sentencias (hasta diez días hábiles) y para interponer recursos de apelación (siete días hábiles)

• Prioridad institucional: Todas las entidades deben dar trámite urgente a las valoraciones psicosociales y diligencias de investigación