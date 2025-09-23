Las diputadas alajuelenses Montserrat Ruiz (Liberación Nacional), Priscila Vindas (Frente Amplio) y María Marta Padilla (independiente), iniciarán una investigación sobre el desarrollo y permisos otorgados al proyecto de vivienda La Esperanza, ubicado en el cantón de Naranjo.

Según detalló Ruiz, al ser oriundas de la zona, todas las legisladoras han seguido el pulso al problemático proyecto, pese a los ataques que ha emitido el presidente Rodrigo Chaves por sus atrasos.

“Nosotros vamos a estar generando las aclaraciones del caso, no vamos a tomar juicio, realmente estamos enfocadas a la técnica y al rigor”, especificó la verdiblanca.

Por su parte, la diputada Vindas detalló que desde las curules se ha venido dando el seguimiento respectivo, sin embargo, no se ha actuado “respetuosas de la autonomía municipal”.

Finalmente, la legisladora independiente aseguró que esperan que el Poder Ejecutivo desarrolle los proyectos necesarios para eliminar el precario ubicado en el sector de La Radial, donde alrededor de 80 familiar viven, las cuales no serán todas trasladadas a la esperanza.

Intervienen con Fuerza Pública

La polémica se incrementó tras la decisión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de intervenir las tuberías municipales junto a oficiales de Fuerza Pública; esto con el objetivo de garantizar el acceso al agua de La Esperanza, el cual se encontraba suspendido momentáneamente.

La institución aseguró actuar bajo el marco de la ley; mientras Presidencia prometió poner inaugurar oficialmente el proyecto el día de mañana, miércoles 24 de septiembre.