Las diputadas Gloria Navas, Kattia Cambronero, Dinorah Barquero, Alejandra Larios y Priscilla Vindas acusaron al legislador Gilberth Jiménez de que este les apagó los micrófonos y les prohibió hablar, luego que estás querían obtener explicaciones sobre una reunión que Jiménez mantuvo, junto con el también diputado Gilberto Campos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

Jiménez afirmó que la reunión la gestionó como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico e insistió que tuvo como fin conversar sobre los distintos proyectos de ley que se discuten en este foro legislativo.

Pero las molestias de las legisladoras se evidenció porque alegan que fueron excluidas de la misma.

La diputada Cambronero, quien no es parte de la comisión, se hizo presente para reclamar que en dicha reunión incluso se dijo que se iba a pedir retirar un proyecto suyo que busca sacar al OIJ de la regla fiscal.

Jiménez y Campos negaron que en la reunión se hubiera hablado de retirar algún proyecto de ley.

En medio de la discusión, Jiménez indicó que no iba a dar más la palabra por el orden, pero ante los reclamos, dijo que iban para un receso de dos minutos.

Pero las legisladoras usaron el micrófono para cuestionar que no se les dejaba hablar “por el orden”, que es una atribución que tiene todo legislador, e incluso en el video es notorio como se les corta el micrófono.

La diputada Cambronero insistió que ella tiene información de que sí se habló de sacar su proyecto de ley y que ante los atropellos del presidente de la Comisión, deberán acudir a otras instancias.

La diputada Larios le recordó a Jiménez que realizar reuniones con otros poderes de la República, sin comunicar oficialmente a la Comisión, no es parte de sus funciones como presidente.

La diputada Barquero calificó el manejo de Jiménez como arbitrario y machista, afirmando que este no las deja hablar ni cumplir sus funciones como diputadas por el hecho ser mujeres.

“Actúa usted de la misma manera que el presidente de la República, arrogante, prepotente y machista”, afirmó la verdiblanca.

Jiménez no quiso responder y dijo que no iba a seguir más con “este circo”.

La diputada Navas calificó como un exceso de poder por parte de Jiménez, y cuestionó con qué objetivo llevó una lista de proyectos a la Corte.

El presidente Jiménez rechazó los reclamos y afirmó que lo único que busca es agilizar el trabajo de la comisión y dijo que si hay interés en que toda la comisión asista a una reunión con el Poder Judicial lo hará con gusto.