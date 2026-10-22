Diputadas acuerdan reincorporar pastilla anticonceptiva de emergencia a protocolo de 72 horas

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las diputadas alcanzaron un acuerdo para reincorporar la anticoncepción de emergencia al proyecto que busca elevar a rango de ley el protocolo de atención durante las primeras 72 horas para víctimas de violencia sexual, luego de que el tema generara discusión por su eliminación mediante un texto sustitutivo.

La propuesta es volver a incluir el medicamento posteriormente mediante mociones y añadir una prueba de embarazo previa a su suministro, según explicó la presidenta de la comisión, Kattia Calvo, diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El texto sustitutivo presentado por la fracción oficialista había dejado fuera la anticoncepción de emergencia debido a dudas planteadas sobre si el medicamento podía tener efectos abortivos.

“Ante la duda que teníamos, en el texto sustitutivo que se presentó por parte de nuestra fracción se elimina o se saca provisionalmente la pastilla contraceptiva porque no teníamos claro y había que investigar si esta pastilla efectivamente era contraceptiva o era una pastilla abortiva”, explicó Calvo.

Acuerdan una salida

Calvo aseguró que durante la discusión conversaron con profesionales en medicina y psicología, así como con mujeres con distintas posiciones sobre el aborto.

A partir de esas conversaciones, las legisladoras acordaron reincorporar la anticoncepción de emergencia y realizar previamente una prueba de embarazo.

“Coincidimos entonces en que podíamos darle a estas mujeres que son provida la tranquilidad de una prueba de embarazo previa al suministro de la pastilla, para que ella sintiera y supiera que efectivamente no estaba embarazada y pudiera tomar el medicamento con total tranquilidad”, indicó.

La diputada explicó que el periodo para presentar mociones en comisión ya concluyó, por lo que los cambios deberán realizarse posteriormente durante la tramitación legislativa.

FA había votado en contra

La diputada Vianey Mora, del Frente Amplio, explicó que su fracción votó en contra del texto sustitutivo precisamente porque dejó fuera la anticoncepción de emergencia.

“Desde el Frente Amplio votamos en contra de este texto sustitutivo que, si bien hay un acuerdo para analizar una propuesta que restituya la anticoncepción de emergencia, en ese texto sí se eliminó”, manifestó.

Mora sostuvo que para su fracción la anticoncepción de emergencia constituye uno de los componentes centrales del protocolo y afirmó que existe respaldo científico para descartar efectos abortivos.

El proyecto busca dar rango de ley al protocolo de atención de las primeras 72 horas para víctimas de violencia sexual, que incluye medidas como la toma de muestras biológicas sin necesidad de una denuncia penal previa, medicamentos para prevenir el contagio de VIH, atención psicológica y otros mecanismos de acompañamiento.