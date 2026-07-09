La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y exregidora de San José, Iztarú Alfaro, confirmó que interpuso una denuncia por los presuntos delitos de injurias y calumnias contra el alcalde de San José, Diego Miranda, tras las declaraciones que, según asegura, afectaron su honor y el de su familia.

Alfaro indicó que el proceso judicial ya avanza, y que el alcalde fue notificado oficialmente, según comentó el propio Miranda mediante redes sociales.

“Quiero confirmar que efectivamente demandé a Diego Miranda Méndez por los cargos de injurias y calumnias. Esto yo lo había anunciado desde sus lamentables declaraciones y me da mucho gusto que, por fin, ya después de algunas semanas donde no aparecía, se le haya podido notificar”, manifestó Alfaro a Grupo Extra.

La diputada del PLN defendió el derecho a la libre expresión, pero sostuvo que este no puede utilizarse para desacreditar a otras personas.

“Creo y defiendo la libertad de expresión. Sin embargo, la libertad de expresión no debe ser utilizada para querer dañar el buen nombre y la imagen de una persona”, afirmó la legisladora.

Además, Alfaro también aseguró que el alcalde intentó afectar su reputación durante el tiempo en que ejerció como regidora de la Municipalidad de San José, esto tras una serie de declaraciones dadas al medio Columbia en el marco de una posible sanción por el delito de probidad.

“En reiteradas ocasiones, Diego Miranda ha querido dañar mi imagen y la de mi familia con sus lamentables declaraciones, que por supuesto rechazo categóricamente; hoy reitero mi compromiso con la transparencia y la gestión pública, así como lo hice como regidora ante su gestión municipal, que claramente le molestó que tuviera controles políticos fuertes y denuncias públicas hacia su gestión”, expresó.

Finalmente, la actual diputada del PLN, y subjefa de fracción, dijo confiar en el sistema judicial costarricense para resolver el conflicto.