Diputada oficialista pide detalles sobre ejecución de presupuesto del Poder Judicial

La diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, de la fracción Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicitó formalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, un informe detallado sobre la ejecución presupuestaria y los mecanismos de financiamiento de la institución.
La gestión busca ejercer un control político y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos, específicamente en lo que respecta a inversiones que superan los límites constitucionales y el uso de figuras financieras como fideicomisos.
La solicitud, fechada el 23 de julio de 2026, exige claridad en seis puntos clave:
Esquivel cuestiona si las obligaciones y desembolsos realizados a través del fideicomiso cuentan con el debido respaldo en el Presupuesto Nacional aprobado por la Asamblea Legislativa.
La diputada fundamenta su petición en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, que garantizan el derecho de petición y el libre acceso a departamentos administrativos con fines de información sobre asuntos de interés público.
Esquivel aclaró que esta gestión no implica una injerencia en las competencias técnicas de la Corte, sino un ejercicio de representación ciudadana.