Diputada oficialista pide detalles sobre ejecución de presupuesto del Poder Judicial

La diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, de la fracción Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicitó formalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, un informe detallado sobre la ejecución presupuestaria y los mecanismos de financiamiento de la institución.

La gestión busca ejercer un control político y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos, específicamente en lo que respecta a inversiones que superan los límites constitucionales y el uso de figuras financieras como fideicomisos.

La solicitud, fechada el 23 de julio de 2026, exige claridad en seis puntos clave:

Inversiones adicionales: Copia de las autorizaciones legislativas de los últimos 15 años para el “Plan de Inversión Adicional” (según el artículo 177 constitucional) cuando los montos superaron el 6% del presupuesto asignado.

Copia de las autorizaciones legislativas de los últimos para el “Plan de Inversión Adicional” (según el artículo 177 constitucional) cuando los montos superaron el asignado. Transparencia en fideicomisos: La entrega del contrato íntegro de fideicomiso suscrito por el Poder Judicial, incluyendo anexos y modificaciones.

La entrega del suscrito por el Poder Judicial, incluyendo anexos y modificaciones. Sustento técnico: Todos los criterios técnicos, financieros y jurídicos, así como los estudios de factibilidad que justificaron la creación de dicho fideicomiso.

Todos los criterios técnicos, financieros y jurídicos, así como los que justificaron la creación de dicho fideicomiso. Rendición de cuentas sobre obras: Un informe pormenorizado de cada proyecto u obra ejecutada mediante el fideicomiso, detallando montos, estado de ejecución y fuentes de financiamiento.

Esquivel cuestiona si las obligaciones y desembolsos realizados a través del fideicomiso cuentan con el debido respaldo en el Presupuesto Nacional aprobado por la Asamblea Legislativa.

La diputada fundamenta su petición en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, que garantizan el derecho de petición y el libre acceso a departamentos administrativos con fines de información sobre asuntos de interés público.

Esquivel aclaró que esta gestión no implica una injerencia en las competencias técnicas de la Corte, sino un ejercicio de representación ciudadana.