Diputada honra a su madre con un atuendo especial este 1 de Mayo

En la sesión solemne del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, los atuendos vuelven a tomar protagonismo dentro de una jornada marcada por la formalidad.

Entre los looks del día, el de la diputada Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana, destacó no solo por su elegancia, sino por la historia que llevaba consigo.

“El collar y los aretes de mi mamá y de mi abuelita que me acompañan hoy desde donde esté”, expresó la legisladora.

Fotografía Jorge Castillo

En un espacio donde predominan los tonos sobrios, su elección incorporó un elemento íntimo: el recuerdo y la conexión con quienes marcaron su historia personal.

El atuendo se completó con una pieza pensada con anticipación.

“El vestido es de una diseñadora costarricense que se llama Françoise Vallet. Tenía pensado traerlo desde hace ya mucho tiempo atrás”, comentó sobre la prenda elegida para la ocasión.

Además recalcó que el collar que porta durante este día también fue parte de “mujeres que la acompañaron durante su vida y que la han marcado a lo largo de los años”.

Fotografía Jorge Castillo

En medio de la formalidad de la jornada, su look se convirtió en un homenaje cargado de significado.