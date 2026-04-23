Diputada electa llama “vulgares y maleantes” a estudiantes de la UCR

La diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Eugenia Esquivel, llamó “vulgares, ignorantes” y “maleantes” a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que participan en la toma del edificio de rectoría de este centro académico.

La expresidente ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) compartió algunas noticias sobre los grafitis hechos en el edificio por medio de sus redes sociales, donde acompañó las publicaciones con frases en contra de los manifestantes.

“Maleantes sin respeto por la Universidad de todos los costarricenses, rayan las paredes y desperdician el valor de una reparación de un edificio, en lugar que ese dinero se invierta en los estudiantes de escasos recursos: Vulgares ignorantes”, posteó Esquivel en Instagram.

La futura diputada participó de las negociaciones del FEES el año pasado. Foto: Jorge Castillo

Además, se comprometió a dar el apoyo para que la propuesta del 0% de aumento para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) del próximo año quede en firme desde la Asamblea.

“Vean que lindo, los niños de la UCR con su gran capacidad de analisis crítico y de conversación”, fustigó la exjerarca.

La futura legisladora que tomará posesión de su curul este 1° de mayo, ocuparía un espacio en las comisiones de Nombramientos, Jurídicos y Seguridad y Narcotráfico.