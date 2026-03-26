Diputada del PUSC cuestiona proceso interno y pide anular notificación

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, reaccionó ante una aparente notificación del Tribunal de Ética de ese partido y aseguró que presentó “un incidente de nulidad” ante el partido alegando que no se cumplieron las formalidades necesarias.

“Al encontrarme fuera del país en funciones oficiales ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), no autoricé la recepción. Toda notificación de carácter procesal debe ser personal para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica”, refirió la Ajoy.

Ajoy aseguró que no existe intención de evadir el proceso, sino que espera “que se cumplan las garantías procesales de cualquier ciudadano”.

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“Una vez notificada y con los elementos necesarios, informaré oportunamente sobre el avance de esta situación a través de mis plataformas oficiales”, dijo Ajoy.

Y añadió que “hay quienes están dispuestos de quemar la casa con tal de quedarse con la alfombra”.

Extraoficialmente se supo que el Tribunal de Ética del PUSC tiene varios expedientes abiertos con denuncias contra diferentes partidos de la organización política.

Renuncias

El miércoles, el diputado Horacio Alvarado Bogantes renunció al PUSC y aseveró que la organización política “perdió el rumbo e hizo caso omiso de muchos de los principios socialcristianos”.

Alvarado aseguró que abandona al partido por “circunstancias de carácter personal”, en un momento en el que, a su criterio, el partido “perdió el rumbo”.

Anteriormente, el 26 de enero, el diputado Leslye Bojorges renunció para sumarse al Partido Pueblo Soberano (PPSO), alegando que el PUSC “perdió sus ideales y liderazgo”, que “hace política de la que no me representa y se rehúsan a luchar por las ideas que demanda la ciudadanía”.