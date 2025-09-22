La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, anunció su voto en contra de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, argumentando que la acusación presentada por la Fiscalía carece de sustento sólido.

“He tomado esta decisión después de un análisis responsable y profundo de los informes emitidos por la comisión legislativa y de las audiencias realizadas. Concluí que la acusación carece de la consistencia necesaria para justificar una medida tan trascendental”, afirmó la legisladora mediante sus redes sociales.

Ajoy recalcó que no se trata de un criterio político, sino técnico y jurídico; destacando que su decisión sobre la inmunidad “no se basa en banderas políticas, sino en razones técnicas y en la obligación que tenemos como diputadas y diputados de actuar con prudencia”, dijo, recordando que incluso siete magistrados de la Corte Suprema rechazaron enviar el expediente a la Asamblea Legislativa.

Así anunció la diputada su decisión mediante redes sociales

La legisladora insistió en que el rol del Congreso es únicamente valorar la admisibilidad de la acusación, no juzgar culpabilidades.

“Toda persona que tenga un proceso abierto deberá responder ante la justicia. En el caso del señor Rodrigo Chaves, le tocará enfrentar estas acusaciones una vez que concluya su mandato, después del 8 de mayo del 2026”, señaló la diputada.

Además, subrayó la importancia de proteger la institucionalidad, especificando que “el fuero constitucional no es un privilegio: es una garantía diseñada para proteger la estabilidad de la función presidencial y evitar que prosperen acusaciones sin la claridad y la contundencia necesarias”.

Unidad pidió votos a favor de levantar inmunidad

El pasado domingo, durante una asamblea partidaria del PUSC, el actual candidato Juan Carlos Hidalgo hizo un llamado urgente a los diputados de su partido para que voten a favor de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en la sesión extraordinaria del plenario.

“Desde nuestro partido, y, particularmente, desde nuestra candidatura, le hemos solicitado a nuestros diputados votar por levantarle la inmunidad al presidente Chaves. ¿Por qué? Porque somos un partido de principios y uno de ellos es que nadie debe estar por encima de la ley. No se vale que nadie se escude en un fuero para evadir, rendir cuentas a los jueces”, detalló Hidalgo.

Reconoció que aunque al mandatario le toca defenderse, tampoco es aceptable que “por un delito común, él busque ocultarse”. Agregó que los diputados tienen una responsabilidad histórica.

“Es cierto que no les corresponde a los diputados juzgar si el presidente Chaves es culpable o no. Pero sí les corresponde a los diputados actuar con la responsabilidad histórica que demandan las circunstancias”, indicó el socialcristiano.

Hidalgo agradeció a los socialcristianos Vanessa Castro, Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, quienes ya habrían anunciado que votarán a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente, y destacó la valentía de Castro al enfrentar “amenazas y un embate oficialista sin precedentes”.

Finalmente, instó a los indecisos: “A los diputados que todavía lo están pensando, los insto a pensarlo bien y a responder únicamente a los altos intereses de la Patria”.



