Diputada del PPSD pasa por el quirófano

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar fue operada tras un mes de tener fuertes problemas de salud.

Según comunicaron desde su despacho, la legisladora se mantendrá en recuperación hasta el 25 de marzo.

“Informamos que la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza venía presentando una condición difícil de salud que se intensificó el último mes. Ayer fue operada por piedras en la vesícula (cálculos biliares) y se encuentra recuperándose satisfactoriamente”, informaron.

La legisladora fue candidata presidencial de su partido en las últimas elecciones nacionales.

Alpízar estará incapacitada hasta el 25 de marzo.

En días recientes, también se comunicó la ausencia de la congresista independiente Cinthya Córdoba, quien al igual que Alpízar, se encuentra incapacitada.