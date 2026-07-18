Diputada del PLN sobre presupuesto: “Hay una muy mala planificación”

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar Vargas, expresó una profunda preocupación por la gestión financiera del Poder Ejecutivo, centrando sus críticas en el presupuesto ordinario para el año 2026 y la falta de previsión en áreas sociales críticas.

En una entrevista para el podcast El Bien y el Mal de Grupo Extra, Aguilar, quien posee una formación técnica como economista, ingeniera industrial y contadora, calificó la estrategia fiscal del Gobierno como deficiente, señalando que los ajustes propuestos no solo carecen de sustento técnico, sino que golpean a las poblaciones más vulnerables del país.

“Hay una muy mala planificación ¿Cómo es posible que en el ordinario del 2026 no se hubieran incorporado los recursos para esas pensiones (del Régimen No Contributivo)? Que sea ahora mitad de año donde se diga primero que estas instituciones no ocupan el dinero y que sí ocupamos dinero para otras instituciones”, detalló la legisladora.

Además de las pensiones, Aguilar alertó sobre los recortes significativos que impactan directamente a la niñez y el acceso a la vivienda digna, detallando que la fracción del PLN no respalda las disminuciones de ¢40 mil millones de colones al Cen-Cinai ni los ¢30 mil millones destinados al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Según estimaciones citadas por la legisladora, el recorte en vivienda afectaría a aproximadamente 2,400 familias que esperan una solución habitacional.

Más allá de las cifras, Aguilar (quien cuenta con una trayectoria de 20 años en la Municipalidad de Heredia) señaló que su transición al primer poder de la República ha sido un “choque” debido a la lentitud y rigidez de las normas legislativas.

“Le solicité a don Nogui que por favor hiciéramos mesas de trabajo para poder ver los proyectos desde un diálogo fuera del reglamento, porque te dan solamente 5 minutos y esos 5 minutos son compartidos de lo que usted hable con la persona”, subrayó.