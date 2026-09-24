Diputada del PLN dice que asesora del PPSO le impidió acompañar a estudiantes en el Plenario

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karol Matamoros, denunció este jueves en el Plenario Legislativo que una funcionaria de la Asamblea le habría impedido acompañar e interactuar con un grupo de estudiantes del CTP de Liberia que realizó una visita al Congreso.

Matamoros aseguró que participó en la coordinación de la visita guiada y que cuenta con los correos que, según indicó, permiten demostrar las gestiones realizadas previamente.

Sin embargo, afirmó que durante la actividad una integrante de la asesoría de otro diputado le indicó que la visita había sido gestionada únicamente por ese despacho y le habría impedido continuar junto al grupo de estudiantes.

Karol Matamoros, diputada del PLN. Foto: Archivo.

“Cercenó mis derechos a participar con estos estudiantes en este espacio que es un espacio común, el Plenario, e interactuar con ellos”, manifestó la legisladora durante su intervención.

La diputada anunció que solicitará formalmente la apertura de una investigación sobre lo sucedido y que se determine, mediante el debido proceso, la actuación de la funcionaria involucrada.

Matamoros sostuvo que incluso la funcionaria habría obstaculizado físicamente su paso para evitar que continuara caminando junto a los jóvenes.

Tras su intervención, la Presidencia de la Asamblea Legislativa indicó que tomaría nota de lo señalado por la diputada.