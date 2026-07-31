Diputada del PLN denuncia “abuso de autoridad” y derroche en caravanas presidenciales

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí Morales, lanzó una denuncia contra la administración de la presidenta Laura Fernández, cuestionando lo que califica como un “uso intimidatorio” de las caravanas presidenciales y un “derroche” de fondos públicos en la seguridad de altos jerarcas.

Según la legisladora, los incidentes son frecuentes en la autopista Florencio del Castillo, una vía que describió como “una de las vías más colapsadas de nuestra red”.

Sandí señaló que, mientras los ciudadanos de Cartago lidian con el abandono de la infraestructura vial, deben además “soportar y tratar de esquivar la caravana presidencial compuesta por varios vehículos con sus placas tapadas y oficiales de tránsito que hacen gala de abuso de autoridad”.

Escolta presidencial durante gira en San Ramón – Sergio Espinoza

Maniobras peligrosas

La denuncia de la congresista no solo se enfoca en el uso de los recursos, sino en la seguridad de los conductores. Sandí afirmó que la presencia de estos convoyes “pone en peligro la vida de muchos ciudadanos y se ha convertido en un símbolo de autoridad excesiva”.

En un comunicado de prensa, la diputada relató situaciones críticas en carretera, asegurando que se han presentado “amenazas a ciudadanos que ya no tienen para dónde moverse por los mismos oficiales de tránsito que exigen, como si aquello fuera la gran emergencia nacional, abrir paso a donde no se puede”.

Cuestionamiento al gasto público

Uno de los puntos centrales de la crítica es el costo financiero que estas escoltas representan para el Estado. Sandí cuestionó que se destinen decenas de millones de colones mensuales a traslados que no califican como emergencias.

“Comprendemos que la seguridad de la señora presidenta es importante, pero invertir decenas de millones de colones por mes para hacer un traslado que no es una emergencia y en esas condiciones que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, creo que es digno de llamar la atención”, aseveró la legisladora.

Exige cuentas

Ante esta situación, Sandí envió el oficio AL-FPLN-34-OFI-0069-2026 directamente a la Casa Presidencial. En el documento, solicita detalles específicos sobre: