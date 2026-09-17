Diputada del FA pide a Cancillería actuar por caso de Julián Valjota

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La detención del creador de contenido Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, generó la reacción de la diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz, quien solicitó a la Cancillería intervenir para conocer su situación en Estados Unidos.

Por medio de sus redes sociales, la frenteamplista pidió a las autoridades costarricenses dar seguimiento al caso y conocer las condiciones en las que permanece Valverde.

“Le exigimos a la Cancillería tomar acciones para garantizar la seguridad de Julián Valverde y todas las personas costarricenses detenidas por ICE en Estados Unidos”, manifestó Sáenz.

La legisladora también cuestionó el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al que señaló por supuestos “tratos inhumanos, degradantes y discriminatorios”.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que Valverde se encuentre bajo custodia de ICE.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Elías Alvarado en sus redes sociales, personas cercanas a Valverde le confirmaron que el creador de contenido fue detenido por la Policía de Orlando mientras conducía. Alvarado agregó que, hasta ese momento, aparentemente no había sido trasladado a agentes de ICE.

La detención de Valverde se dio a conocer este jueves luego de que Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, informara públicamente sobre la situación que atravesaba el creador de contenido en Estados Unidos.

Araya indicó que Valverde llevaba cerca de 24 horas detenido y que aún no había comparecido ante un juez. Por su parte, Antuán Fallas señaló que el costarricense atraviesa un proceso relacionado con su situación migratoria.

Personas cercanas a Valverde se encuentran en busca de asesoría legal especializada mientras se conocen más detalles sobre su situación.

Redacción: Luis Diego Mora