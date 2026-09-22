Diputada cuestiona lento avance en proyecto de Hacienda Digital

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó el lento avance en la ejecución y desarrollo del proyecto de Hacienda Digital por parte del Ministerio de Hacienda. Según los reportes de la Dirección General de Gestión de Deuda Pública, el avance físico es del 52,2%; este rubro contempla los entregables en los programas por desarrollar como Tribu-CR, Atena y CR-Teza.

Mientras que el avance financiero es del 23,8%, este indicador mide el desembolso del crédito y los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.

“Me preocupa que un programa fundamental para mejorar la recaudación muestre un muy lento avance financiero y físico. Esto refleja que el programa está en una condición altamente deficiente y este rezago en la ejecución y metas, debe llamar a tomar acciones, principalmente cuando se ha estado hablando de una caída en la recaudación”, indicó Aguilar.

El pago por comisiones de compromiso aumentó más de $500 mil en los últimos seis meses, ya que pasaron de $2 millones a $2,54 millones.

Según la Dirección General de Gestión de Deuda Pública, el estatus de desempeño pasó de alerta en diciembre del año pasado a una situación crítica en junio del 2026.

“Hacienda Digital es un proyecto estratégico para modernizar la administración tributaria y mejorar la capacidad del Estado para recaudar y controlar el gasto. Es necesario que el Ministerio de Hacienda dé a conocer las acciones concretas para acelerar este programa”, agregó Aguilar.

Hacienda Digital se financia con un crédito por $127 millones y actualmente lleva cinco años y medio de ejecución. Al 30 de junio faltan por desembolsar $96 millones.