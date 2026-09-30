Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Unos ¢21.545 millones del superávit de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) se trasladarían a becas universitarias para estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, según el cálculo del proyecto de ley 25.807, presentado por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo.

La iniciativa propone que el 20% de los recursos libres anuales de Conape se destine al Programa de Becas Postsecundarias del Ministerio de Educación Pública (MEP). Además, plantea que esas transferencias queden fuera de la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Foto: Mauricio Aguilar.

El texto indica que el monto se calculó sobre un superávit total de ¢107.728 millones registrado en 2025.

¿Qué establece la propuesta?

El proyecto adiciona el artículo 25 ter y un inciso h) al artículo 20 de la Ley 6041, de creación de Conape, y reforma el artículo 6 de la Ley 9635.

Un transitorio otorga un plazo de 12 meses a la entidad de créditos estudiantiles y al MEP para definir los mecanismos de coordinación.

La primera transferencia se realizaría en el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigencia de la ley.

Por otro lado, la cartera educativa debería remitir cada año un informe sobre el uso de los recursos a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República (CGR).

Cifras del programa de becas

Según el Informe 16-2024 de la Auditoría Interna del MEP, en 2022 el programa benefició a 6.131 estudiantes, con una ejecución cercana a los ¢4.950 millones. El 60,63% se encontraba en condición de pobreza, el 35,23% en pobreza extrema y el 4,14% en condición de vulnerabilidad. Cerca del 77% eran mujeres.

La meta de becas bajó de 4.139 a 3.814 debido a un recorte presupuestario y, en promedio, 659 personas quedaron sin beca durante buena parte del año.

El proyecto se apoya en el informe Estado de la Educación 2025, que indica que aproximadamente el 34% del estudiantado ingresa a la universidad en condiciones de desventaja académica y socioeconómica.

El mismo informe señala que el crédito educativo no sustituye los apoyos no reembolsables. En 2024, Conape otorgó 5.626 préstamos por ¢42.517 millones.

Esta iniciativa fue apoyada por 20 legisladores, entre ellos diputados de fracciones unipersonales como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), así como algunos del Frente Amplio y todos los del PLN, a excepción de Salvador Padilla.

El texto está pendiente de que se le asigne una comisión para que inicie su proceso legislativo.