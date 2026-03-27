La diputada María Marta Carballo reavivó la confrontación con el Colegio de Médicos y Cirujanos al cuestionar la veracidad de los datos divulgados sobre la formación y registro de especialistas, particularmente aquellos que cursan estudios en Brasil bajo el programa de becas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La legisladora aseguró que el Colegio anunció “con bombos y platillos” que facilita trámites para formar 200 médicos especialistas en Brasil, pero que, al solicitar detalles, la respuesta fue distinta.

“Resulta que el Colegio nos indica en respuesta a nuestro oficio que desconocen el número exacto de estos médicos, así como sus nombres y además que desconocen las universidades donde estudiaron”, afirmó.

Según Carballo, la entidad trasladó la responsabilidad de esa información a la Caja y al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) No obstante, añadió que, tras consultar a este último organismo, la versión difiere.

La diputada considera que existe una narrativa que intenta minimizar el problema estructural. A su juicio, se expone “una perspectiva absolutamente falsa de que el país no tiene falta de especialistas” y se pretende desestimar las trabas que enfrentan quienes se forman fuera del país.

“Las trabas detectadas para esos profesionales formados en el extranjero no son reales cuando sí lo son, Costa Rica tiene un déficit de especialistas y 1.200.000 personas están en lista de espera en nuestro país y este es el reflejo de la realidad de los costarricenses. La salud exige hablar con certeza”, agregó.

Colegio rechaza narrativa

Desde el Colegio de Médicos, su presidente, Elliott Garita, rechazó los señalamientos y calificó de “lamentable, aunque no sorprendente” que, cuando se agotan los argumentos, se recurra a afirmaciones que, según dijo, “no se sostienen frente a los datos reales sobre una situación de médicos especialistas en Costa Rica”.

Garita defendió que el gremio habla “con evidencia” y cuenta con información “precisa y actualizada”.

Indicó que solo en el primer semestre de 2025 se registraron 450 nuevos especialistas ante el Colegio.

A esa cifra se sumarían 78 más proyectados por el programa de especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica al cierre del año, además de 150 ya inscritos en ese mismo periodo y otros provenientes de universidades nacionales o del extranjero que cumplan requisitos.

El jerarca añadió que, en los últimos cuatro años se han inscrito 1.134 especialistas y más de 2.700 médicos generales.

“Ante una pregunta que es inevitable, ¿realmente estamos ante una crisis de especialistas? Es fundamental dejarlo claro, una problemática institucional no puede ni debe confundirse con una crisis nacional”, señaló Garita.

Asimismo, reiteró su disposición a colaborar en los procesos de reconocimiento de títulos de quienes se forman en Brasil mediante becas de la CCSS, como parte de “una visión responsable y de largo plazo”.

Problemas entre Carballo y el gremio

Las diferencias entre la diputada socialcristiana y el gremio de médicos en Costa Rica llevan un periodo tenso, ya que la legisladora fue la que presentó el proyecto de ley para el fortalecimiento de la Salud Pública, la cual supone una nueva estrategia para la retención y fortalecimiento de estos profesionales.

Sin embargo, el expediente no cuenta con el agrado de los especialistas, ya que consideran que vulneran parte de sus beneficios actuales y no logran subsanar los problemas que actualmente enfrenta el sistema para conservar este recurso humano dentro de la Caja.