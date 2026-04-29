Luego de que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) expulsara a los diputados Melina Ajoy y Horacio Alvarado, Ajoy aseguró que no apelará la decisión, pese a que la organización estableció que la sanción quedará en firme una vez transcurran los plazos legales correspondientes.

Ambos diputados salientes fueron expulsados por, entre otras cosas, votar en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en setiembre de 2025.

Ajoy aseguró a Grupo Extra que prefiere “enfocar sus fuerzas donde realmente se trabaje por el país”.

“A pesar de que el derecho me asiste para ganar este proceso, he decidido no invertir más esfuerzos en una organización que ha perdido su rumbo”, señaló.

Grupo Extra intentó contactar al diputado Horacio Alvarado, pero, hasta el momento, no ha respondido a las consultas.

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El Tribunal de Ética y Disciplina del PUSC dispuso la expulsión de Ajoy y Alvarado como militantes de la agrupación, tras resolver dos procesos disciplinarios en su contra.

Voto a favor de Chaves marcó decisión

El PUSC aseveró que la expulsión de ambos diputados salientes se debe a desobediencia a una directriz expresa de la organización. La Asamblea del PUSC había instruido a su fracción legislativa votar a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en 2025, para que las imputaciones en su contra fueran conocidas en la vía jurisdiccional correspondiente.

Sin embargo, el 22 de septiembre de 2025, ambos diputados votaron en el Plenario Legislativo en contra de la directriz del máximo órgano de su partido.

El partido aseguró que sus conductas fueron clasificadas como “faltas gravísimas”, ya que el tribunal consideró que afectaron la imagen institucional del PUSC, quebrantaron el deber de lealtad y se apartaron de los principios éticos y políticos de la agrupación.

“Estas conductas fueron calificadas como faltas gravísimas, al contravenir el deber de lealtad, afectar la imagen institucional del PUSC y apartarse de los principios éticos, políticos y disciplinarios que rigen la agrupación”, señaló el PUSC.

El comunicado también indicó que, durante el proceso disciplinario, ninguno de los dos presentó alegatos de descargo ni ofreció prueba en su defensa, pese a estar debidamente notificados.

Alega vicios

Por su parte, Ajoy aseguró a Grupo Extra que su derecho a la legítima defensa fue vulnerado y que, desde el inicio, el proceso estuvo viciado.

“Fui notificada encontrándome fuera del país, incidencia que señalé y en la que se me dio la razón. Posteriormente, solicité la denuncia interpuesta por un militante del PUSC y procedí a contestarla en tiempo y forma el día de ayer”, dijo Ajoy.

A la vez, mencionó que, minutos después de su presentación, fue notificada de que el Tribunal de Ética había decidido retirarle su militancia.