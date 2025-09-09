El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) oficializó el cobro de un monto cercano a los 20 millones de colones a una mujer que laboraba en la Delegación Permanente de Costa Rica en Suiza ante la Organización Mundial del Comercio.

Según se destaca, la cifra corresponde a salarios y aguinaldo que recibió la mujer de apellido Curriel en el segundo semestre del 2022.

Pues, a partir del 16 de mayo de 2022, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya no le homologó incapacidades médicas y ella al parecer no se presentó más a laborar.

El Ministro de COMEX, Manuel Tovar firmó una comunicación en donde se ordenó el cobro por los salarios y el aguinaldo pagados a la diplomática.

Ella fue despedida desde setiembre del 2023 sin responsabilidad patronal, bajo la figura de abandono de trabajo.

Comex en La Gaceta del 8 de setiembre de 2025 hizo la notificación de un proceso para recuperar los dineros girados de más.

“Ordenar a la señora Curriel…, la devolución de la suma total de ¢19.818.081,05 (diecinueve millones ochocientos dieciocho mil ochenta y un colones con cinco céntimos), que corresponde a la sumatoria de los salarios ordinarios completos (¢18.124.206,99) y los montos por concepto de aguinaldo proporcional generado por los salarios ordinarios completos (¢1.693.874,51), según el análisis realizado por el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior en los oficios números DRH-COR-CAE0026-2024 de fecha 16 de febrero de 2024 y DRH-COR-CAE-0032-2024 de fecha 13 de marzo de 2024″ cita la publicación oficial de La Gaceta.

Además, se expresa el otorgamiento del “plazo improrrogable de 10 DÍAS HÁBILES a partir de la comunicación de esta resolución, para que proceda con el reintegro de la suma…, correspondiente a las acreditaciones por salarios ordinarios completos percibidos que no le correspondían”.

Tema médico

Según la publicación oficial, desde noviembre del 2021, la exfuncionaria comienza a presentar incapacidades emitidas en el extranjero.

Estas fueron homologadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hasta el 15 de mayo de 2022.

Durante ese periodo, la institución validó los documentos médicos enviados como auténticos y emitidos por profesionales acreditados.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

No obstante, a partir del 16 de mayo de 2022, la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades de la CCSS modificó su criterio y estableció que ya no se homologarían incapacidades extranjeras, salvo que el funcionario fuera valorado directamente por una junta médica en Costa Rica.

Ese cambio fue ratificado en enero de 2023 por la Dirección Médica del Área de Salud Carmen-Montes de Oca. Pese a ello, Curriel nunca regresó al país para someterse a dicha evaluación y tampoco se reincorporó a su puesto en Suiza.

Los pagos indebidos

Aun cuando sus incapacidades ya no eran reconocidas, la exfuncionaria continuó recibiendo su salario completo.

Entre el 16 de mayo de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022 recibió un total de ₡19.818.081,05:

₡18.124.206,99 por concepto de salarios ordinarios.

₡1.693.874,51 correspondientes al aguinaldo proporcional de ese periodo.

Dichos montos fueron catalogados por el COMEX como pagos indebidos, al no existir un respaldo normativo ni médico que los justificara.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Isaac Villalta.

Debe regresar el dinero

Entre febrero y marzo del 2024, el Departamento de Recursos Humanos de COMEX realizó prevenciones formales a Curriel sobre la devolución del dinero.

La institución asegura que se realizaron múltiples intentos de notificación en Suiza, incluyendo el envío de correos electrónicos, cartas certificadas a tres direcciones distintas y publicaciones oficiales con el fin de garantizar la notificación pública.

Además, se realizó una notificación personal el 10 de diciembre de 2024 por la Delegación en Ginebra.

Al no haber respuesta ni devolución, COMEX fundamentó el cobro en el Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no Corresponden (Decreto Ejecutivo N.° 34574-H).

Este reglamento establece que el receptor de sumas indebidas debe reintegrarlas en un plazo debidamente establecido desde la notificación.

Además, la Procuraduría General de la República ha reiterado que la Administración tiene un plazo de cuatro años para gestionar la recuperación de fondos públicos, ya sea vía administrativa o judicial.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Issac Villalta.

¿En dónde se encuentra el proceso?

COMEX remitió el expediente al Área Jurídica Institucional para que continúe con el procedimiento de cobro, lo que abre la posibilidad de que el caso pase a sede judicial.

Desde la institución destacan que se agotaron todas las vías para notificar a Curriel sobre el caso y que el monto reclamado se mantiene en ₡19.818.081,05.