Jorge Alpízar Solano y AFP

Colaborador

“Todo se cura con amor”, dijo Miguel Ángel Russo en enero de 2018 cuando regresó a Colombia para iniciar labores en su segunda temporada con Millonarios, equipo que dirigía en ese momento y al que un mes antes le había dado la alegría de ganar su decimoquinto título de la liga colombiana.

Ese título fue uno de los más apasionantes y emocionantes que se recuerden, pues fue a expensas del más enconado rival del club: Independiente Santa Fe.

Ese fue uno de los momentos más emotivos de Russo, quien falleció a los 69 años este miércoles 8 de octubre de 2025.

Fue el 31 de julio de 2017, mientras dirigía a Millonarios, que le diagnosticaron cáncer en la vejiga, una noticia que Russo asumió con serenidad pero con total discreción, aunque le hizo ausentarse del banquillo durante varios meses en los que se sometió a un tratamiento intensivo con quimioterapias incluidas.

Volvió al banquillo muy delgado, demacrado y casi sin pelo, pero con una sonrisa amplia que demostraba su optimismo para luchar contra la enfermedad que esta semana acabó con su vida, y sobre todo con el mismo ímpetu que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores entrenadores argentinos en lo que va de este siglo.

Entonces, con su estilo particular en el que siempre gesticulaba, dando órdenes desde la zona técnica, viviendo con pasión cada partido, llevó a Millonarios a la consagración días antes de la Navidad de 2017, y ese fue su mejor regalo aquel año.

“Dios fue muy generoso conmigo, hasta en la adversidad, sino no me hubiera dado un título”, dijo Russo tras la consecución de la estrella 15 para el club colombiano, en una declaración en la que se le escuchó con la voz quebrada por la emoción y haciéndose el fuerte para no llorar.

Y como si no hubiera sido suficiente con ganarle la final de la liga colombiana de 2017 a Santa Fe, uno de sus más enconados adversarios, en febrero de 2018 ganó su segundo título con Millonarios, la Superliga, nada menos que frente al Atlético Nacional, otro de sus históricos rivales en el fútbol colombiano.

Russo también supo ser muy querido por la afición del Club Atlético Boca Juniors, el club más laureado de América, al cual dirigió hasta su muerte y en medio de dolencias físicas como deshidratación y una infección urinaria reciente. Con el cuadro Xeneize conquistó una Copa Libertadores (2007), un campeonato argentino y una Copa de la Liga Argentina.