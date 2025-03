Un adulto mayor identificado como José González fue víctima de asalto en San Rafael de Alajuela, mientras realizaba un servicio de taxi en horas de la madrugada. El afectado narró a Diario Extra lo ocurrido, que para él fue como volver a nacer.

“Es difícil asimilar que salí de esta situación. Si usted me pregunta ahorita, no sé cómo hice para dar vuelta en U en una calle tan angosta. Soy creyente y la verdad pienso que Dios estuvo conmigo y volví a nacer”, aseguró.

Don José, quien está pensionado, pero alquila el vehículo para obtener un poco más de dinero, comentó que este hecho se presentó luego de bajar a una pasajera en dicha zona.

“Nosotros damos un servicio a la zona franca, donde llevamos a los empleados a sus casas. Yo normalmente llego al lugar donde los monto y una trabajadora iba para Los Pinos, en San Rafael. Esa es una zona un poco conflictiva, pero yo nunca he tenido problemas, por lo que ingreso de forma normal”, señaló.

De forma inesperada, un hombre salió detrás de una buseta y le habría dicho algo a otro de los ocupantes del taxi.

“En ese momento yo le digo al compañero: ‘Mae, nos van a joder’. Entonces inexplicablemente doy vuelta en U en la calle y, al momento que lo hago, el hombre mete la mano en el pantalón y saca un arma de fuego. Aproximadamente dispara cinco veces contra el taxi”, declaró.

Una bala lo rozó al costado, mientras que su acompañante no corrió la misma suerte porque debió ser trasladado a un centro médico, ya que un proyectil lo impactó.

“En el momento en que damos la vuelta le digo: ‘¿Cómo se siente?’. Él me dice: ‘Me siento como caliente’. Yo también sentía caliente el costado porque llevaba la sangre en el brazo.

A como pude busqué un lugar seguro para que nos vieran. Él se quería ir, pero yo le dije que no, en eso ya llegaron los cruzrojistas y nos atendieron”, agregó.

Ante dicha situación, el transportista aseguró que de ahora en adelante extremará medidas de protección para no volver a pasar por un momento tan angustiante como ese.

“Yo ya estoy pensionado, pero a mí me gusta ganarme unos cinquitos. Ya, a raíz de esto, tomé la decisión de no trabajar en las madrugadas y no ir a lugares conflictivos. En realidad hoy fue la gota que derramó el vaso”, finalizó.