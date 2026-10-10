Dinorah Barquero: “Traíamos muchos años de un discurso de odio”

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

La exdiputada y asambleísta del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, atribuyó parte de la pérdida de respaldo de la agrupación y el rápido crecimiento del movimiento de Rodrigo Chaves, a lo que calificó como años de un “discurso de odio” contra la clase política.

“Me parece que nosotros traíamos muchos años de un discurso de odio que lo realizaba doña Pilar Cisneros. Recordemos esa parte. Aquí hubo siempre un discurso de odio en contra de la clase política”, afirmó Barquero antes de ingresar a la Asamblea Nacional del PLN.

Según la exlegisladora, ese discurso generó una reacción de sectores del electorado contra quienes eran señalados como políticos corruptos.

“Ella tenía una estrategia y eso es lo que hizo que esto fuera también una reacción ante los políticos corruptos a los que ella se refería”, manifestó.

Barquero aprovechó además para cuestionar a Cisneros y aseguró que ahora guarda silencio ante situaciones que involucran al movimiento oficialista.

Apoyará a su esposo

De cara a la elección de las nuevas autoridades liberacionistas, Barquero confirmó que respaldará para la presidencia del partido a su esposo, el exdiputado Rolando González.

“Por supuesto, en la presidencia estoy con don Rolando”, indicó. También adelantó su respaldo a Daniela Coll Ross en la vicepresidencia.

Sobre los señalamientos de posibles presiones para orientar el voto de los asambleístas, Barquero indicó que algunos delegados han manifestado esa situación, aunque defendió que cada uno debe tomar su propia decisión.

“Algunos asambleístas han manifestado eso, pero yo pienso que aquí Liberación es un partido fuerte, es un partido con formación y entonces hay que darle la confianza a los delegados de que tomen sus decisiones”, expresó.

La exdiputada también marcó distancia de cualquier línea interna y aseguró que toma sus decisiones de forma independiente.

“Soy libre pensadora, tomo mis propias decisiones. Creo que los asambleístas deben tomar decisiones pensando en el partido y no en una línea dura o débil”, señaló.

Para Barquero, la renovación del PLN tampoco debe entenderse únicamente como un relevo generacional, sino como una combinación entre dirigentes experimentados y nuevos liderazgos.

La Asamblea Nacional del PLN se reúne este sábado para elegir a su nuevo Comité Ejecutivo Superior, incluida la persona que sustituirá a Ricardo Sancho en la presidencia de la agrupación.