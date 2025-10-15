El ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó que están planeando dinamitar un total de 90 túneles en el sector de Crucitas.

Así lo indicó a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde detalló que la problemática está superando las capacidades de las autoridades nacionales.

El jerarca señaló que están coordinando los informes y autorizaciones necesarias con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Unidad de Explosivos para que la demolición con explosivos comience a mediados de noviembre.

“Tuvimos visitas, de hecho, la última semana en donde estamos analizando con el Sinac la implosión a través de la Unidad de Explosivos de los 90 túneles detectados en la zona para que el Sinac nos pueda autorizar el uso de artefactos que permitan la demolición de esos túneles”, dijo,

Además, señaló que después del 22 de noviembre y con una autorización judicial podrían derribar el campamento principal, donde hay varias cuarterías que albergan a cientos de coligalleros.