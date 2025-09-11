Terminó la primera doble fecha de la eliminatoria mundialista y, contrario a lo que muchos aficionados costarricenses esperaban, ver a Costa Rica liderando su grupo, la realidad es otra: la Selección Nacional se ubica en la tercera posición, fuera incluso del repechaje al Mundial.

La era de Miguel el “Piojo” Herrera al frente de Costa Rica no avanza como se proyectaba, y sus números lo confirman desde que asumió el cargo el 22 de enero de 2025.

Desde entonces, el técnico mexicano ha dirigido 12 partidos, con un saldo de 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Sin embargo, al desglosar esas cifras, el panorama cambia. De los seis triunfos, todos fueron ante selecciones ubicadas fuera del Top 100 del ranking FIFA: Bahamas (205), Belice (181), República Dominicana (142), Surinam (136) y Trinidad y Tobago (101).

Los empates fueron ante Nicaragua (130), Haití (90) y México (13). A esto se suman dos derrotas ante Estados Unidos (puesto 15): una por 3-0 en enero y otra en la Copa Oro, tras un empate en los 90 minutos y derrota en penales. Además, la Selección cayó ante Cataluña, una selección no afiliada a la FIFA.

Es decir, bajo el mando de Herrera, Costa Rica no ha logrado una sola victoria frente a selecciones de nivel similar o superior en el ranking FIFA.

Otro problema que se ha hecho recurrente es la “pérdida de ventaja”: contra Surinam, la Tricolor ganaba 2-0, pero llegó a estar abajo 2-3 antes de remontar 4-3. En la Copa Oro contra Estados Unidos, se inició ganando 0-1, se empató 2-2 y se perdió en penales. Recientemente, se repitió el patrón: ante Nicaragua, se ganaba 0-1 y se empató 1-1; y contra Haití, Costa Rica tenía una ventaja de 2-0 y terminó sufriendo un 3-3. En otras palabras, la Selección dejó escapar 6 puntos de 12.

Ahora, la próxima prueba será el 9 de octubre ante Honduras por la fecha 4 de la eliminatoria. Mientras tanto, Miguel Herrera viaja este jueves a México, para atender temas personales y regresará al país el fin de semana.