Una diligencia privada del exmagistrado Celso Gamboa retrasó el inicio del juicio que arranca este jueves el I Circuito Judicial de San José.

La información fue confirmada por el Departamento de Prensa del Poder Judicial, pero no se brindaron mayores detalles del retraso y la diligencia.

El proceso corresponde al expediente 19-02186-622-TP, donde se acusa que Gamboa habría solicitado en 2019 una constancia para justificar su ausencia en una diligencia judicial.

El extraditable alegraba que se encontraba en el edificio de la Policía de Control Fiscal. El Ministerio Público cuestionó ese documento por considerar que no reflejaba la realidad.

El caso es conocido por el Tribunal de Juicio de Cartago, aunque la audiencia se trasladó a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.

La audiencia se espera que se extienda solo por un día, ya que solo participarán dos testigos y los jueces pretenden que todo finalice este jueves.