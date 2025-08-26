La cantante de pop estadounidense, Taylor Swift, anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, mediante un emotivo anuncio en sus redes sociales.

La cantante publicó una serie de fotografías con su prometido, las cuales acompañó con una dulce descripción: “Your English teacher and your gym teacher are getting married”, lo cual en español se traduce como “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

El romance entre Swift y Kelce se remonta a julio de 2023, cuando Travis reveló en el pódcast que conduce junto a su hermano Jason, New Heights, que había intentado entregarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante el concierto del Eras Tour en Kansas City, aunque no tuvo éxito.

Poco después comenzaron los rumores y, ese mismo año, surgieron los primeros avistamientos de la pareja en distintos lugares, especialmente cuando ella asistía a los partidos del jugador.