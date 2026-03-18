Difunden lista de las 10 personas más buscadas por el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar a las 10 personas más buscadas en el país, todas con orden de captura activa y sentencias pendientes de cumplir por diversos delitos.

La información fue dada a conocer por la Sección de Capturas y Presentaciones del OIJ en San José. Según las autoridades, se trata de 9 hombres y 1 mujer requeridos por delitos que incluyen venta y transporte de drogas, abusos sexuales contra personas menores de edad, homicidio simple, robo agravado, entre otros.