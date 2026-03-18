Difunden lista de las 10 personas más buscadas por el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar a las 10 personas más buscadas en el país, todas con orden de captura activa y sentencias pendientes de cumplir por diversos delitos.
La información fue dada a conocer por la Sección de Capturas y Presentaciones del OIJ en San José. Según las autoridades, se trata de 9 hombres y 1 mujer requeridos por delitos que incluyen venta y transporte de drogas, abusos sexuales contra personas menores de edad, homicidio simple, robo agravado, entre otros.
De acuerdo con el OIJ, estas personas deben descontar penas de prisión que van desde los 5 hasta los 22 años, por lo que su localización es considerada prioritaria.
El OIJ reiteró el llamado a la población para brindar cualquier información que permita dar con el paradero de estas personas. Los datos pueden comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.