Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video clave con el fin de solicitar la ayuda del público para identificar y localizar a 2 sospechosos de participar en un violento homicidio.

Los hechos se remontan a la mañana del 21 de noviembre de 2025, a eso de las 6:40 a. m., en una panadería ubicada cerca de la plaza de fútbol de San Juan de Santa Bárbara de Heredia.

Fotos: Así luce la escena donde un hombre fue acribillado a balazos

En aquel momento, la víctima, un hombre de apellido Soto, de 33 años, se encontraba dentro del establecimiento comercial desayunando cuando fue abordado por los criminales.

Tal como se aprecia en el material audiovisual difundido por la policía judicial, dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. Mientras el conductor esperaba en las afueras, el acompañante descendió, ingresó directamente al negocio y accionó un arma de fuego en múltiples ocasiones contra Soto, para luego darse a la fuga en el mismo vehículo.

Foto: Wilbert Hernández.

Trascendió además que la víctima presuntamente ya había sobrevivido a un intento de homicidio en el pasado.

Descripción del sospechoso

El OIJ requiere identificar de manera prioritaria al sujeto que disparó dentro del local, quien posee las siguientes características:

Contextura: Delgada y de estatura alta.

Delgada y de estatura alta. Tez: Trigueña.

Trigueña. Cabello: Rizado (o aparentemente utilizaba una peluca al momento del ataque).

Rizado (o aparentemente utilizaba una peluca al momento del ataque). Vestimenta: Tenis blancas, pantalón gris y una camiseta gris con negro que llevaba en el frente la leyenda “FOX”.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, en caso de reconocer a esta persona o contar con datos sobre la motocicleta o su acompañante, se comuniquen de forma totalmente confidencial a la línea del OIJ 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.