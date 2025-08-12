Una variedad de productos en comercios a escala nacional presenta diferencias de precio de hasta un 548%, según el estudio de monitoreo de precios y verificación de la información disponible en el mercado para el Día de la Madre.

La investigación, realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), compara la oferta disponible tanto en productos similares como en idénticos.

En el caso de un sartén eléctrico de 12 pulgadas, se pueden encontrar opciones desde ¢13 mil hasta ¢85 mil, lo que representa un incremento superior a cinco veces el valor mínimo del producto.

“Fuimos a 25 establecimientos comerciales para revisar varios artículos con características específicos. Hay diferencias significativas en productos de la misma marca y modelo, pero en tiendas diferentes. En bienes similares, a veces lo que ocupamos es satisfacer una necesidad o reponer un producto que teníamos y se dañó, por lo que la marca o diseño de este no es tan relevante. Por eso la importancia de la recomendación que siempre hacemos de caminar y comparar precios.”, destacó Patricia Rojas, ministra de Economía.

Cynthia Zapata Dirección de Apoyo al Consumidor “Nosotros somos el Ministerio de los consumidores y vamos a seguir trabajando para que el piso esté parejo y la compra sea más fácil para el consumidor, al igual que condiciones de crédito cada vez más claras”.

De acuerdo con los datos presentados, una pantalla inteligente de 32 pulgadas Samsung se puede encontrar desde ¢99.900 hasta ¢228 mil, dependiendo de la tienda que se visite.

Financiamiento

El Meic analizó varios puntos de venta donde se detectaron incumplimientos, de parte de Grupo Monge y Distribuidora Jivis, en los comprobantes de pago por un tamaño de letra poco legible, no especifican si el plazo de la cuota es anual o mensual y si especifican el plazo en que se va a pagar la deuda.

Además, en los recibos de cuotas de Gollo y Ricesa no se especifica con claridad el saldo pendiente después de cada pago, el monto de la contribución ni la cantidad de cuotas restantes para finalizar el crédito.

Marco Arroyo viceministro MEIC • Analizar las alternativas de financiamiento que ofrece el mercado. • Revisar la tasa de interés, el plazo y el monto total a financiar. • Calcular el monto total que cancelará al finalizar el crédito, Incluyendo los intereses y otros cargos.

La falta de mayor incidencia se dio en que no indican la Tasa Anual Máxima que calcula el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con 8 comercios incumpliendo esta norma.

“Desde el punto de vista de información, es importante que estén conscientes de la tasa interés que les van a cobrar por ese crédito que está adquiriendo. Al final, eso va a significar un precio mayor del que hubiera pagado a contado. La pregunta es, ¿Cuánto de más está dispuesto a pagar cuando adquiere un producto a crédito?”, señaló Marco Arroyo, viceministro del Meic.

El estudio destaca que las tasas de interés anual en el financiamiento ofrecido rondan entre el 47% y el 51% para microcréditos, que no superan los ¢693.000, y entre el 33% y el 36% para créditos de mayor monto.