Diez bebés nacen en Cartago durante celebración del 15 de setiembre

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago, celebró este 15 de setiembre el nacimiento de 10 bebés en medio de las actividades por el Día de la Independencia.

Según informó el centro, durante la jornada nacieron ocho niños y dos niñas, quienes fueron recibidos con una ambientación alusiva a las fiestas patrias.

“Les presentamos a los nuevos habitantes de la república: 8 niños y 2 niñas que llegaron a engalanar nuestra maternidad este día. ¡Muchas felicidades a las familias!”, compartió el hospital.

En las fotografías divulgadas por el centro médico se observa a varios de los recién nacidos con atuendos inspirados en los colores patrios y acompañados por sus familiares.