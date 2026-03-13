El técnico del Club Sport Cartaginés Amarini Villatoro confirmó que el defensa mexicano Diego González ya obtuvo la nacionalidad costarricense y únicamente está pendiente la entrega de su cédula de identidad.

“La nacionalidad de Diego González ya salió, estamos esperando a que se le entregue la cédula, ya hay una fecha para el 21 de marzo y a partir de que se le entregue la cédula ya se puede hacer el cambio de UNAFUT y ya contaremos con Marcelo Hernández”.

Una vez que González reciba su identificación, el defensor guatemalteco, Marcelo Hernández, podrá ocupar la plaza de extranjero en el conjunto dirigido por Villatoro, lo que le permitirá sumar minutos en la máxima categoría del fútbol costarricense.

El Club Sport Cartaginés fichó al defensor guatemalteco antes de que finalizara la ventana de fichajes. Sin embargo, el zaguero chapín aún no ha tenido participación con el primer equipo, ya que las plazas de extranjero estaban ocupadas, por lo que ha estado jugando con el Alto Rendimiento del equipo brumoso.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra