Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

En medio de las audiencias judiciales que enfrenta el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista María José “Majo” Ulate, el creador de contenido Diego Bravo acudió a sus redes sociales para compartir una profunda reflexión sobre el proceso, su carrera profesional y las muestras de apoyo recibidas en los últimos días.

Las manifestaciones de Bravo se dan tras una jornada clave, en la que tanto Ulate como Hoffmann declararon ante los jueces sobre los supuestos impactos personales, familiares y comerciales que atribuyen a los videos difundidos por el creador de contenido entre 2021 y 2022.

Foto: Randall Sandoval.

En el proceso, la pareja solicita una disculpa pública, la eliminación del contenido cuestionado y una indemnización total de ¢10 millones por concepto de daño moral (¢5 millones para cada uno).

“Nunca quiero perder mi esencia”

A través de una publicación acompañada por un mensaje de gratitud hacia sus seguidores, el comunicador reafirmó su postura sobre su estilo de trabajo y el aprendizaje obtenido en momentos de alta exposición mediática:

“Hay momentos que también sirven para recordar de qué estamos hechos. Yo elegí hace mucho tiempo creer en mí, en mi trabajo, en mis ideas y en la persona que soy… exponerse, equivocarse, levantarse, sentirse agotado, drenado y seguir adelante también requiere valentía. No siempre ha sido fácil pero si algo tengo claro es que nunca quiero perder mi esencia por intentar encajar, ni hacerme pequeño para que otros se sientan cómodos”, expresó Bravo.

Asimismo, agradeció las llamadas y mensajes del público tras las extensas jornadas en los tribunales.

“Sigo creyendo en mí, sigo creyendo en lo que hago y sigo teniendo las mismas ganas de trabajar, crear, viajar, reírme y disfrutar todo lo bonito que también tiene la vida. Al final ser fuerte no es que nada te afecte, es no permitir que nada te haga olvidar quién sos”.

El juicio por presuntos delitos contra el honor se mantendrá en desarrollo durante los próximos días, cuando se reciba el testimonio de nuevos testigos citados por las partes antes de que el tribunal emita una resolución definitiva.