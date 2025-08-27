El influencer Diego Bravo no se quedó callado ante la noticia de que Ítalo Marenco formará parte del elenco de la nueva temporada del exitoso programa “Mira Quién Baila” (MQB).

La producción se transmitirá por Teletica a partir del 14 de septiembre, y ya está generando conversación entre los seguidores del formato y figuras del medio.

Fue durante una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram donde uno de sus seguidores le preguntó su opinión sobre la participación del conocido presentador, recientemente vinculado a la televisora tras dejar Repretel.

“Me parece bien, de hecho en el video que hice de postulados lo mencioné a él. Me parece que el mae tiene todo para estar ahí, tiene un supercarisma y demás”.

“Lo que sí vi es que lo anunciaron como la estrella de Mira quién baila, así lo anunciaron. Entonces, me pregunto: ¿cómo se sentirán los demás participantes?”, agregó.

Con su característico humor, Bravo también aseguró entre carcajadas que siente simpatía por todos los famosos que competirán en la pista.

“Que gane el mejor y que se den por la madre todos en la pista. Esa vara va a estar buena”.

