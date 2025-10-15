Usuarios de DiDi en Costa Rica están experimentando dificultades generalizadas para acceder a los servicios de la aplicación debido a una interrupción inesperada de la plataforma.

La empresa confirmó la falla y ha asegurado que sus equipos trabajan con urgencia para restablecer las operaciones.

Los detalles:

Según destacan desde la compañía, la dificultad de acceso se debe a una interrupción inesperada de la app de DiDi.

Algunos de los usuarios están reportando y experimentando dificultades al intentar acceder a los servicios.

De manera oficial, afirman que los equipos técnicos de DiDi se encuentran trabajando de manera urgente para resolver este problema técnico.

Lo que sigue:

La empresa comunicó que los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día.

DiDi aprovechó la declaración para pedir disculpas por los inconvenientes causados a los usuarios y agradeció su paciencia y comprensión ante la situación.