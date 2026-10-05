Dictan prisión preventiva a sospechosos de transportar ketamina en parlante

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un mes de prisión preventiva deberán cumplir dos hombres de apellidos Navarro y Quirós, detenidos en Golfito, Puntarenas, como sospechosos de transportar 100 frascos de ketamina ocultos dentro de un parlante.

La medida cautelar fue impuesta por el Juzgado Penal de Corredores, Puntarenas, mientras avanza la investigación por una presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos.

El caso se originó el viernes 2 de octubre, cuando oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron en Golfito un vehículo conducido por Navarro, el cual procedía de la zona fronteriza con Panamá.

Durante la revisión, un perro entrenado para la detección de drogas alertó sobre un parlante que se encontraba dentro del automotor. Al inspeccionarlo, los oficiales localizaron los 100 frascos. Además, decomisaron ¢435.000 en efectivo.

Agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) acudieron al lugar y, tras realizar las pruebas correspondientes, determinaron que el contenido de los frascos era ketamina.

Posteriormente, Quirós llegó al sitio en otro vehículo y manifestó ser el propietario del cargamento, por lo que también fue detenido.

Gerald Camacho, director de la Policía de Fronteras, explicó que la ketamina figura como un psicotrópico que puede ser empleado en otro tipo de estupefacientes.

Periodista: Luis Diego Mora