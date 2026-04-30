Dictan prisión contra alias “zapatero” asesino serial de Limón

Un hombre de apellido Forbis, alias “zapatero”, de 49 años, cumplirá seis meses de prisión preventiva por el delito de violación y homicidio de una mujer, en Cieneguita, Limón.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, el miércoles en una audiencia que inició a las 5:00 p.m.

De acuerdo con el órgano acusador, alias “Zapatero” habría cometido los delitos el 28 de diciembre del 2019. Ese día se encontró el cuerpo sin vida de la víctima, a la orilla de la playa.

El imputado fue vinculado al caso luego de que se lograra establecer su participación por medio de pesquisas científicas analizadas en el laboratorio de genética forense, las cuales arrojaron importantes coincidencias en los perfiles genéticos suyo y de la víctima.

El caso continuará en investigación en el expediente 26-000720-0053-PE.