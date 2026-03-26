Dictan 30 años de prisión por femicidio de Selena López

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Tribunal Penal de Alajuela dictó sentencia de 30 años de prisión para un sujeto de apellido Calderón luego de que la Fiscalía de Atenas comprobó que cometió femicidio en perjuicio de su pareja, Selena López Alfaro.

El Ministerio Público detalló que demostró que, tras varios episodios de violencia doméstica, la víctima le pidió al acusado que se fuera de la casa, ubicada en Santa Eulalia de Atenas, y que Calderón le pidió una semana de tiempo para marcharse.

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Según la institución, el 13 de julio de 2025, cuando la víctima se fue a dormir, el hombre le provocó la muerte por asfixia.

Tras el hecho, Calderón se trasladó a la casa de su madre y le contó sobre su actuación. De inmediato, la señora y una hija dieron aviso a la policía, la cual procedió con la detención de este.

El Ministerio Público señaló que, mientras la sentencia queda en firme, el hombre cumplirá prisión preventiva por seis meses.



