Dictaminan proyecto de “Ley de mano firme ante la reincidencia delictiva”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un segundo proyecto del total de 12 iniciativas de seguridad propuestas por la presidenta de la República, Laura Fernández, fue dictaminado el lunes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, lo que le permitirá seguir su trámite rumbo al Plenario.

Se trata del Expediente 25.616, “Ley de mano firme ante la reincidencia delictiva”, presentado por el Gobierno de Fernández el 15 de junio.

El objetivo central del proyecto es crear un régimen diferenciado de mayor severidad penal, procesal y penitenciaria para delincuentes reincidentes, habituales y profesionales, con el fin de corregir vacíos normativos.

La presidenta de la República, Laura Fernández. Fotografía: Jorge Castillo

Categorías y agravación de penas: Redefine la reincidencia (cometer un nuevo delito doloso tras condena firme), la habitualidad (tres o más condenas firmes) y la profesionalidad (hacer del delito un estilo de vida).

Redefine la reincidencia (cometer un nuevo delito doloso tras condena firme), la habitualidad (tres o más condenas firmes) y la profesionalidad (hacer del delito un estilo de vida). Caducidad de antecedentes: Fija plazos de caducidad de antecedentes de entre 5 y 15 años, según la gravedad de la pena previa impuesta.

Fija plazos de caducidad de antecedentes de entre 5 y 15 años, según la gravedad de la pena previa impuesta. Registro Nacional de Reincidencia: Crea un registro especial adscrito a la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz para inscribir las sentencias firmes y permitir consultas en tiempo real a jueces, fiscales y defensores.

“El objetivo es claro, que una persona que insiste en delinquir enfrente una respuesta más firme del sistema de justicia. Con esta aprobación en comisión, el proyecto continúa el trámite legislativo y deberá avanzar en las siguientes etapas para convertirse. Espero pronto en ley de la República”, señaló el diputado oficialista Gonzalo Ramírez, quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Los 12 proyectos de seguridad serán prioridad del Poder Ejecutivo en el período de sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno define la agenda del Congreso. De ese paquete, la Comisión de Seguridad ya dictaminó afirmativamente una iniciativa para sancionar la pertenencia a asociaciones criminales y, según el viceministro de la Presidencia para asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, otras tres o cuatro estarían cerca de superar esa etapa.

Opiniones divididas

Las respuestas institucionales recibidas por la Asamblea Legislativa muestran posturas encontradas entre las autoridades del Poder Ejecutivo (favorables) y los órganos judiciales, criminológicos y de derechos humanos, que tuvieron fuertes reparos técnicos y de constitucionalidad.

El Ministerio de Justicia y Paz rindió criterio favorable, respaldando la iniciativa como una herramienta técnica e indispensable para enfrentar la reiteración de delitos, proteger a las víctimas y dotar al Estado de mayor control a través del Registro Nacional de Reincidencia.

También el Ministerio de Seguridad Pública manifestó que el proyecto es legalmente procedente, pues, a su criterio, fortalece la respuesta punitiva estatal, combate el crimen organizado y favorece la seguridad ciudadana.

En cambio, la Corte Suprema de Justicia cordó por mayoría (11 votos) que el proyecto SÍ afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Los magistrados señalaron que provocará un aumento sustancial en la carga de trabajo (sin prever recursos presupuestarios para la rama judicial) y condicionará las decisiones del juez a un registro administrado fuera del Poder Judicial (en el Ministerio de Justicia).

Y el Organismo de Investigación Judicial reconoció que la propuesta atiende una preocupación legítima sobre la reincidencia, pero recalcó que se requerirán recursos adicionales para la investigación.