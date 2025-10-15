Un contingente policial de Seguridad Pública llegó este miércoles al sector de Crucitas de manera sorpresiva, según confirmó Mario Zamora, jerarca de ese ministerio.

Helicópteros y cuerpos policiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y de la Unidad Especial de Inteligencia (UEI) llegaron a reforzar el punto donde cientos de coligalleros extraen de manera ilegal el oro.

Leer más: Operativo policial en Crucitas cuesta $1 millón al mes

“Nos estamos moviendo por varios lugares con unidades especializadas de Seguridad, junto a Policía de Fronteras, con ayuda de drones y otros movimientos en tierra”, dijo.

La operación es de manera “sorpresiva” para llegar a lugares donde habría nuevos puntos de extracción minera.

Zamora se presentó este miércoles en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde detalló la problemática y la falta de recursos que tienen para poder hacer un control total del lugar.

Un operativo mensual en Crucitas de las autoridades de Fuerza Pública le cuesta al país en promedio $1 millón.