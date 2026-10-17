“Dibu” Martínez hospitalizado tras fuerte golpe en pleno juego

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas durante el partido entre el Chelsea y el Everton por la Premier League.

A los 65 minutos de juego en el Hill Dickinson Stadium, el campeón del mundo en 2022 chocó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite al salir a despejar una pelota.

Tras recibir atención médica en el césped, debió ser inmovilizado y retirado del campo en camilla.

Durante el traslado, el futbolista levantó un brazo para llevar tranquilidad al público. Posteriormente, fue derivado a un centro médico para ser evaluado.

Según confirmó el entrenador Xabi Alonso, el jugador salió del estadio consciente y se encuentra en el hospital realizándose estudios preventivos.

Respecto a la evolución del guardameta, Alonso pidió cautela y remarcó que por el momento solo queda “esperar”, anhelando que el cuadro no sea de gravedad.

Por su parte, el periodista Gastón Edul informó que los estudios más importantes dieron buenos resultados, aunque detalló que Martínez permaneció internado debido a una lesión en la mandíbula que requeriría intervención quirúrgica.

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial con los pormenores de las evaluaciones realizadas.

Se prevé que la institución difunda un informe detallado en las próximas horas para confirmar el diagnóstico definitivo y los pasos a seguir en su recuperación.