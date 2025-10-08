La candidata presidencial del Partido Unidos Podemos y exministra de la actual Administración, Natalia Díaz, cuestiona que la campaña electoral esté girando en torno a la solicitud que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que los diputados levantan la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

“No puede ser que la agenda nacional siga girando en torno a opiniones sobre la beligerancia del Presidente, por la necedad de una candidata de sacarse fotos en actos oficiales. Y tampoco creo que a la gente le interese si el PLN tiene o no plata para su campaña”, afirmó Díaz.

Aseguró que en medio de una ola sin precedentes de inseguridad, miedo y desconfianza, “una vez más se pierde el foco sobre las soluciones. ¡Parece que no tuvieran nada que proponer!”, agregó.

Díaz insiste que la batalla electoral se gana con ideas, con trabajo y con propuestas que le mejoren la vida a la gente.