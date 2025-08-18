La candidata presidencial del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, arremetió contra el Gobierno. Además, destacó que en el país se vive una ola de inseguridad fuera de control y exigió medidas inmediatas para enfrentarla, asegurando que es responsabilidad del mandatario mantener paz entre la población.

La aspirante recordó que en el país ocurre un homicidio cada 10 horas, mientras aumentan las denuncias por extorsión, asaltos y estafas que afectan la tranquilidad de las familias.

“La seguridad es responsabilidad del Presidente. Y aunque he acompañado iniciativas

del actual gobierno, lo cierto es que el tema está fuera de control. No le puedo pedir a la gente

que aguante hasta las elecciones del otro año. Las familias que hoy viven el horror de la violencia

necesitan un Estado que las defienda ya. Lo que sí puedo decirles es que esta será la prioridad en

mi gobierno”, subrayó Díaz.

Díaz cuestionó el accionar del Ejecutivo en materia de seguridad.

Además, la aspirante pidió a los costarricenses no acostumbrarse a “titulares llenos de sangre” ni a vivir con miedo, al prometer una gestión marcada por la firmeza, la autoridad y los resultados en la lucha contra la criminalidad.